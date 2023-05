Zadnja premiera v tej sezoni: pridiga, ki prevzame dušo (FOTO)

Na odru Slovenskega mladinskega gledališča je kot poslednja v tej sezoni doživela premiero predstava Poslednji kanček fikcije, umetnostna pridiga švicarskega režiserja Borisa Nikitina. Primož Bezjak je navdušil s svojo igro, v predstavi pa so nastopili tudi pevke in pevci Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič Univerze v Ljubljani pod vodstvom dirigentke Rahele Durič Barić ter pianistke Polone Janežič. Režiser Nikitin je odgovoren tudi za izbor kostumov, glasbe ter oblikovanje svetlobe in prostora. Kostume je oblikoval Goran Injac, ki je hkrati podpisan kot dramaturg. Pri oblikovanju svetlobe je sodelovala Kristina Kokalj. Nikitinovo besedilo je prevedel Jan Krmelj. Dirigentka Rahela Durič Barić je ustvarila glasbene aranžmaje, oblikovanje zvoka pa sta prispevala Marijan Sajovic in Silva Zupančič.

Odlično sodelovanje Primoža Bezjaka in švicarskega režiserja Borisa Nikitina je obrodilo sadove in navdušilo občinstvo.