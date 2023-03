Začel se je mesec festivala Literature sveta – Fabula (FOTO)

Že dvajseto leto literature sveta najdejo svoje mesto na enem najodmevnejših literarnih festivalov v Sloveniji, ki je hkrati eden pomembnejših v širši regiji.

Od leta 2003 je festival Fabula gostil številne najvidnejše sodobne avtorje in avtorice, med drugim Herto Müller, Irvina Welsha, Jonathana Franzna, Hanifa Kureishija, Davida Grossmana, Janice Galloway, Richarda Flanagana, Taiye Selasi, Tatjano Tolstoj, Erica Vuillarda, Rachel Cusk, Deborah Levy, Džoho Alharti, Bernharda Schlinka in veliko drugih. Fokus letošnjega festivala je usmerjen v vprašanje minulega, kaj bi se lahko (in česa se nismo) naučili prav ob primeru preteklosti.

Festival je odprla svetovno prepoznavna ukrajinska avtorica Oksana Zabužko, ki nas v svojem romanu Terensko delo v ukrajinskem seksu skozi zgodovino popelje k vprašanju identitete in spola, na področje boja, v katerem je ženska podvržena socialnemu in spolnemu zatiranju tako od tradicionalnega patriarhata kot totalitarnega nadzora.

Mateja Arnež, vodja marketinga pri Beletrini, in Hana Souček Martinc, svetovalka za odnose z javnostmi pri zavodu Kreativna baza