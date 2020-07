Začasno se je poslovila od kamer, posvetila se bo sinu

Postala sta mama in oče. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Pevka, voditeljica, urednica televizije Veseljak in udeleženka šova Znan obraz ima svoj glas je pred dnevi sporočila veselo novico, da je postala mamica.»Najlepši zvok, ki lahko obstaja na tem svetu, je prvi otroški krik. Danes zgodaj zjutraj je za nepopisno srečo in solze poskrbel najin sin. Lev, hvala, da sva lahko postala tvoja mami in ati,« jezapisala na svoj profil na facebooku in seveda dobila na stotine čestitk od številnih znanih Slovencev in Slovenk, med katerimi prednjačijo glasbeniki in glasbenice. Kot nam je povedala pred kratkim, je za to, da je noseča, izvedela med šovom Znan obraz ima svoj glas, v katerem je navdušila gledalce in poslušalce s svojimi preobrazbami.Najbolj so si jo mnogi zapomnili, ko je odlično imitirala pevko, si priborila celo zmago in prejela posebno čestitko Tatjanine družine. Prav tako je mnogim ostala v spominu po imitiranju, ki je bila takrat tudi v komisiji, še posebno pa je šokirala s preobrazbo v pevca finske skupine Lordi. Da preostalih preobrazb niti ne omenjamo, v vseh se je izkazala. A zdaj ji je življenje namenilo povsem novo vlogo, ki ostaja za vedno. Postala je mamica sinčku Levu.Pred porodom javnosti ni želela izdati spola, in prav je tako, sama pa je verjetno že dolgo vedela, katerega spola bo, in s svojimtudi skrbno izbrala njegovo ime. Sicer pa je njena nosečnost minevala dokaj mirno, zaradi koronavirusa pa je bila tudi več doma, kar ji je povsem ustrezalo. Kot je povedala v pogovoru za Slovenske novice, se nikoli pretirano ne vznemirja zaradi kakšnih novih okoliščin, pač pa se prepusti toku in življenje zagotovo na koncu postavi stvari na svoje mesto.Sicer pa se je pohvalila tudi s tem, da je njen Andrej v času korone restavriral otroško posteljico, v kateri sta spali že Maja in njena sestra, sam pa je izdelal previjalno mizo. Njun prvorojenec Lev bo torej spal v posteljici z dodano vrednostjo, kot temu rečemo. Maja pa bo svoje popevke začasno zamenjala s petjem uspavank, da bo Lev ob njih lahko mirno zaspal. Družinici seveda želimo veliko veselja in čim manj neprespanih noči.