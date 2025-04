Svetovni zvezdnik raztrgal Raaya in ekipo, video pa so zmanipulirali (VIDEO)

Samo Kališnik in Tomaž Krt sta se mudila v našem studiu in s svojo vedrino napolnila pogovor, kjer sta razkrila marsikatero zanimivost iz svojega življenja in dolgoletne kariere vokalno instrumentalne skupine Kvatropirci. Krt je delil svoje izkušnje z začetkov v glasbeni skupini Tangels, kjer sta pela tudi danes nadvse uspešna Marjetka Vovk in Raay.

Pojasnil je, kako je prišel v skupino in kako so šli na avdicijo za angleški X Factor. Tam je zapel očetu britanskih talentov Simonu Cowellu, ki jim je dejal: »Vi ste super skupina za v hotel, vas najamejo, pa da tam malo zabavate ljudi.« Čeprav niso bili sprejeti v naslednji krog je bila to nepozabna izkušnja.

Tomaž Krt in Samo Kališnik. FOTO: Marko Feist

Kvartopirci so 14 letih doživeli številne vzpone in padce: »Najtežje je bilo, ko so se menjavali člani,« nam je zaupal Samo. Spregovorila sta tudi o smelih načrtih za prihodnosti in možnosti, da bi kdaj slišali duet z rock skupino Siddharta.

