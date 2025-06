Med snemanjem podkasta nepričakovano skočil v studio: tako je reagiral Šalehar (VIDEO)

V nedavnem podkastu naše medijske hiše ŠOKkast smo v studio na terenu povabili brata Šalehar. V ta namen pa je snemanje potekalo na prav posebni lokaciji in sicer v legendarnem kiosku K67, ki stoji pred časopisno hišo Delo. Med snemanje pa je prišlo do nepričakovanega obiska. V improvizirani studi je vskočil igralec in gostinec Žiga Födransperg - Fedr, ki se ga spomnimo iz legendarnih filmov, kot sta Prekletstvo Valburge in Šiška Deluxe. Poglejte, kako so reagirali voditeljica in oba gosta.

Predstava "Brata" bo temeljila na njunih osebnih zgodbah in anekdotah, ki jih občinstvo še ne pozna. Miha je izpostavil, da bo predstava iskrena in brez cenzure, kar bo omogočilo globlji vpogled v njuno življenje in odnose. Oba sta se strinjala, da bo predstava zabavna in poučna.