Z odločitvijo, da kriminalne romane izpod peresa Tadeja Goloba prenesejo na filmski trak, so naši filmski ustvarjalci zadeli žebljico na glavico. Že na lanski ediciji mednarodnega festivala v Sarajevu, ko so organizatorji prvič v tekmovalni program umestili televizijske serije, se je za nagrado srce Sarajeva namreč potegovala slovenska kriminalka Jezero, ki sta jo po Golobovi predlogi posnela Klemen Dvornik in Matevž Luzar. Podobno sta festivalsko strokovno žirijo zdaj prepričali tako rekoč nadaljevanji Jezera, saj sta se med letošnjimi nominiranci znašli še seriji Leninov park in Dolina rož, ...