Za rojstni dan spekla prvo torto v življenju

Prva ji je odlično uspela!

Za rojstne dneve se slavljenci in slavljenke po navadi veselijo daril, ki jih dobijo od drugih, le redki pa se obdarijo sami. To je letos storila aktualna zmagovalka World Top Model Slovenia, ki se bo svetovnega izbora udeležila decembra in se potegovala za nagrado, 200.000 evrov vredno pogodbo za modeling v Milanu, Parizu in New Yorku. Toja je namreč pred kratkim dopolnila 22 let in jih zaznamovala s praznovanjem ter darili.»Spet je leto naokoli in spet sem leto starejša. Vsakič znova se mi zdi, da leta tečejo vse hitreje. Joj, če se mi že zdaj zdi, da čas mineva kot blisk, kaj šele bo,« se malce pošali. Kot vsako leto je tudi 22. rojstni dan praznovala v krogu družine, zvečer pa so nazdravili še s prijatelji. Tokratni rojstni dan pa je bil vendarle drugačen. Toja se je namreč obdarila tudi sama. A si ni kupila kakšnega vrtoglavo dragega darila, ampak zavihala rokave in stopila v kuhinjo. »Letos sem si torto spekla kar sama, da je bila narejena po mojih željah, in mislim, da je precej dobro uspela,« razkrije. Kaj pa si je slavljenka zaželela ob osebnem prazniku?»Predvsem bi rada, da me življenje vodi po pravi poti in da ob meni ostanejo le družina, iskreni ljudje in pravi prijatelji. In pa seveda zdravje, to je največje bogastvo,« pravi. Mladenka pa se iskreno veseli lepotnega izbora, ki naj bi bil v Rimu. Lastnica licenceje s Tojo zelo zadovoljna, saj sta celotno leto izkoristili za ogromno fotografiranj za različne poslovne partnerje in stranke. Toja je zaigrala tudi v nekaj reklamah za italijansko lepotno podjetje, je obraz kar več različnih blagovnih znamk in aktivno sodeluje pri projektu World Top Model in z Modeling Akademijo, ki je del Kalyjine modne agencije WT Model Management/Agencije Ekskluzivno. Do decembra jo čaka še nekaj zanimivih projektov, medtem pa že potekajo Modeling Akademije – izobraževanja za modele od 6 do 70 let in spletni kastingi za World Top Model Slovenia 2022.