Za pretresljivo diagnozo izvedela na rojstni dan (VIDEO)

... so le nekatera izmed svetovno znanih imen, ki so se spopadla s hudo boleznijo, ki človeku spremeni življenje, in jo premagala.Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) v Sloveniji za rakom letno zboli okrog 15.000 ljudi, rak je vodilni vzrok smrti pri moških, pri ženskah je na drugem mestu.Ob današnjem svetovnem dnevu boja proti raku smo se spomnili tistih znanih Slovencev, ki so dobili pretresljivo diagnozo in jim je uspelo premagati zahrbtno bolezen.