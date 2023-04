Za presenečenje v Masterchefu je poskrbela Zala (FOTO)

O usodi ogrožene sedmerice so tokrat v slovenskem Masterchefu odločale testenine. Tekmovalci so bili samozavestni glede priprave jedi in mnogim se je zdela naloga enostavna, a so kmalu nekateri spoznali, da so se zmotili.

Na petem izločitvenem testu so se pomerili Tilen Belošević, Sandra Dobaj, Brina Robinik Kobal, Marko Lapajne, Zala Pungeršič, Lucijan Lipovšek in Saša Košuta. Zala ni bila v svoji najboljši kuharski formi, čeprav se ji je zdel izziv enostaven. »Kaj se dogaja? Zakaj mi ne gre?« se je spraševala med kuhanjem.

A ko sta z Brino kot zadnji stali pred strogimi sodniki, se je zgodil preobrat, ki ga ni pričakovala niti v sanjah.

Jed je pripravila Zala.

Jed je pripravila Brina.

Šlo je za las

»Odločale so malenkosti. Odločitev je bila zelo težka, šlo je za las,« je po pokušinah obeh jedi razložil Bine Volčič. Čeprav ni oboževalec pečenic, mu je bilo všeč, kako je Zala izrazila v jedi sebe, izhajala je iz tradicije in domačnosti in kuhala z ljubeznijo.

Zala Pungeršič je zasluženo odšla na balkon.

Njena jed jo je popeljala na balkon, Brina pa je morala sleči črn predpasnik in zapustiti kuhinjo Masterchef.

Brina Robinik Kobal je kuhala z vsem srcem, odločale so malenkosti.

Na koncu se je morala posloviti Brina.

Tekmovalci na balkonu so pred zelo pomembnim mejnikom. Prihodnjič se bodo nekateri uvrstili med deseterico najboljših domačih kuharjev.