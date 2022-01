Za Piko Zrim težki dnevi, sooča se z veliko izgubo

Zvezdnica šova Vražje dame Pika Zrim se sooča s tragično izgubo. Njeno dobro voljo ob praznovanju božiča je pretrgala vest, da je prav na božični dan umrl njen ljubljeni oče. Pika žaluje in se več dni ni oglašala na družbenih omrežjih, a zdaj je naposled sporočila, zakaj se je zavila v molk. »Počasi se vračam v vsakdanje življenje kljub globoki žalosti in bolečini, ki ju nisem poznala do tistega božičnega popoldneva,« je zapisala in se vsem zahvalila za izrečena sožalja ob smrti njenega očeta.

Pika, ki je v šovu spregovorila tudi o nasilju, ki ga je bila deležna s strani svojega prvega moža, je že večkrat javno povedala, da ji njeni trije vnuki pomenijo največji vir energije in se jim tudi aktivno posveča. Tudi v obdobju žalovanja, pravi, da ji vnuki dajejo moč in energijo, »da sta žalost in bolečina na momente lažja«.