Za pevca Sebastiana bi lahko rekli, da je zamenjal delo

O pevcu, plesnem pedagogu in vaditelju skupinskih vadbvemo marsikaj, saj je že dolga leta znan obraz v javnosti. Na pevski sceni se je začel uveljavljati pred dvajsetimi leti, v tem času pa je bil med najbolj priljubljenimi slovenskimi glasbeniki.A prav vsega o njem pa le ne vemo. Sebastian je zasebno povsem drugačen, kot si ga številni predstavljajo, med drugim je tudi odličen in zelo ljubeč stric svojima nečakoma. Skupaj preživijo kar veliko časa, v zadnjem letu pa je bil Sebastian pogosto njuna varuška.je star šest let in obiskuje prvi razred osnovne šole,pa je te dni dopolnil štiri leta. Sta zelo pridna otroka, je pa zanimivo opazovati, kako sta si med sabo kljub enaki vzgoji in temu, da sta brata, različna. Aleksander je bolj umirjena in nežna duša, Kristjan pa glasni in vedno aktivni mali razbojnik,« pravi. Pri teh letih ju je prav super paziti, ker že vse razumeta, kaj lahko in česa ne. Ko pa sta bila manjša in še v zibelki, pa se ni najbolje znašel.»Verjetno zato, ker nismo mogli še početi veliko, sam pa sem hiperaktiven,« pove Sebastian. Njegov urnik je ustavljen, saj glasbeni nastopi niso dovoljeni, zaradi ukrepov vlade je prisilno zaprta tudi njegova plesna šola. In tako je poleg mega strica postal še čisto prava varuška. »Imeli smo več časa za igro, prav tako sem Aleksandru nemalokrat pomagal pri šolanju od doma. V prostem času si oba sicer najraje naredita kak bunker v dnevni sobi in kar verjeti ne morem, kako prav pride tudi veliko rekvizitov iz plesne šole. Ob kakšni drugi priložnosti jima vklopim disko luči, ki jih imam kar nekaj, spustimo rolete in si naredimo zabavo. Obožujeta tudi kostume, tudi teh imam v fundusu plesne šole kar nekaj, in zelo rada brskata po njem ter poskušata razne maske, obleke, rekvizite in podobno,« opisuje na kratko druženja. Se pa kljub razumevanju in uživanju stric Sebastian ne da prav zlahka speljati na led, čeprav fanta to tudi poskušata.»Saj sem tudi jaz poskušal pri svojih starših, ko sem bil majhen, kar je čisto normalno. Koliko si uspešen, pa je seveda druga zgodba. Nikoli ne povozim volje brata in svakinje. Kar rečeta oči in mami, tako je, in je treba upoštevati. Če želita kako drugače, se morata najprej sama s starši tako tudi dogovoriti,« je iskren.