Za njo norele generacije Slovencev: ste videli nastop Hajdi na nacionalki? (VIDEO)

Nekoč je bila največja otroška zvezdnica v Sloveniji. Zaslovela je leta 1990, ko je bila njena pesem Naš kuža ena izmed največjih uspešnic v Sloveniji, njen album Hajdi iz leta 1992 je bil prodan v več 60.000 izvodih, za kar je prejela diamantno ploščo. Potem pa se je zlatolasa deklica presenetljivo poslovila od odrov.

Glasbena zgodba, po kateri bi lahko posneli film

Hajdi Korošec Jazbinšek je zdaj seveda odrasla poročena mama in uspešna podjetnica in materinstvo jo je vodilo v poslovne vode in danes 43- letna Hajdi je izjemno uspešna podjetnica. Z življenjskim sopotnikom ima spletno prodajalno z otroško opremo in dodatki.

A leta otroške glasbene slave niso pozabljena. Tako je Hajdi nastopila na nacionalki v oddaji V petek zvečer, kjer je skupaj s Fehtarji odpela svojo staro uspešnico Oblečem si oblekico.

Kot so ob tem zapisali na RTV Slovenija, je Hajdi skupaj s pokojnim avtorjem Brendijem ustvarila izredno glasbeno zgodbo, po kateri bi lahko posneli hollywoodski film.