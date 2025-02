Za Luko Dončića so poleg njegovih deklet navijali tudi svetovni zvezdniki (FOTO)

Nobenega dvoma ni več, da je Luka Dončić že zdaj ena največjih zvezd kluba Los Angeles Lakers. V dresu Jezernikov je spektakularno zakorakal v novo poglavje kariere, njegovo prvo tekmo pa sta si iz prve vrste ogledali tudi njegovi najljubši dekleti, zaročenka Anamaria Goltes in hčerka Gabriela.

Anamaria in Gabriela sta mu bili v veliko podporo. FOTO: INSTAGRAM

»Novo poglavje,« je ob prisrčni fotografiji, ki jo je objavila na instagramu, zapisala Anamaria. S hčerko sta pozirali v ujemajočih se dresih z Dončićevo številko 77, ob tem pa velja dodati, da so prav vsi obiskovalci njegove tekme prejeli dres s priljubljeno številko.

Med gledalci ni manjkal igralec Will Ferrell. FOTO: REUTERS

Luka je imel ob sebi tudi očeta Sašo Dončića in velikega prijatelja Dirka Nowitzkega, ki sta spremljala njegov novi začetek v mestu angelov. Sicer pa so si tekmo ogledali številni znani obrazi Hollywooda, ki so nestrpno čakali na Lukov krst.

Nad njegovo čarovnijo na parketu so bili nadvse navdušeni igralec Will Ferrell, pevka Adele, boksar Floyd Mayweather Jr., Brooklyn Beckham, najstarejši sin slavnih zakoncev Victorie in Davida Beckhama, in glasbenik Michael Peter Balzary, znan pod vzdevkom Flea.

Luko sta spremljala oče Saša in Dallasova legenda Dirk Nowitzki. FOTO: Twitter

Posebno dobrodošlico pred krstnim nastopom mu je zaželel še proizvajalec športne pijače, ki se je v oglasu poigral z znamenitim napisom Hollywood – namesto dveh črk L so vstavili dve sedmici.