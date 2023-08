Za Katarino Matejčič konec po 22 letih

Deset let je bila novinarka Financ, dvanajst let novinarka oddaje 24 ur, lani pa se je Katarina Matejčič podala na povsem novo novinarsko pot, in sicer je na Bloomberg Adria sprejela delo novinarke, voditeljice in urednice, saj so jo vedno privlačili televizija in svet financ ter ekonomije. Poglobljeno poročanje o omenjenih temah jo je neizmerno veselilo, a je zdaj atraktivna svetlolaska sporočila, da jo v prihodnosti čakajo novi izzivi. Po 22 letih se je poslovila od novinarske kariere.

»Včasih, kljub rahlemu OCD-ju (obsesivno kompluzivna motnja, op. a.), zvezde načrtujejo bolje od tebe. In tako se, skorajda nepričakovano, zgodi, da po 22 letih končaš novinarsko in televizijsko kariero,« pravi Matejčičeva, ki pravi, da je sicer navdušena nad spremembami in vsem novim, pa vseeno malce žalostna, saj je bila to njena pot kar polovico njenega življenja. »Zdaj prihaja nova, neznana in iskriva,« še pove skrivnostno.