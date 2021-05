Za jubilej si je podaril lastno knjigo

Že pred tremi leti je Marko Berzelak, širši javnosti bolj znan kot Mare, pevec, povezovalec koncertov in na splošno zelo šaljiv član Ansambla Spev, svoji partnerici Ireni, medtem ko sta ležala na plaži in vsak dan plavala po uro in pol, pripovedoval pripetljaje in zgodbe iz otroštva. Všeč sa ji bile, zato mu je predlagala, da bi jih zapisal in izdal knjigo. Marko je njen namig vzel resno in se že na plaži z veliko vnemo lotil pisanja. Da spomini iz otroštva, ki jih je hranil globoko v sebi, ne bi potonili v pozabo, saj ga bogatijo. In zdaj bi jih rad delil z vsemi prijatelji, znanci, tudi oboževalci, ki jih ima Ansambel Spev, eden najboljših pri nas, po vsej Sloveniji veliko. Markov nedavni okrogli jubilej, 40. rojstni dan, če smo natančni, pa je bil prava priložnost, da je samemu sebi podaril darilo v obliki knjige. Ker jih preprosto ljubi. Že od nekdaj in kadar ima priložnost, se umakne v samoto in se potopi v branje. V knjigi z naslovom Pobarvana brata in druge zgodbe je zbral 28 zgodb, ki jih je z ilustracijami opremila Lea Svrzikapa. Za lekturo je poskrbela Tadeja Jegrišnik, Milojki B. Komprej pa je zaupal uredniško delo, hvaležen ji je tudi za vso pomoč pri izdaji knjige, ki je njegova zgodba o življenju.



Marko, doma v Slatini nad Šmartnim ob Paki, obožuje tudi naravo. Prav tako bobne, za katere ga je v srednji šoli navdušil sošolec Janez, ki mu je podaril prve palčke. Sam si je prve bobne sestavil kar iz Jupolovih kant, pokrovke pa so služile za činele, mali boben – snare pa je bila pločevinasta škatla za kekse. »Zvok je bil prvovrsten. Največje veselje pa mi je naredil gospod Jože Rovšnik, ki mi je posodil svoje legendarne hollywoodske bobne iz 60. let in me tudi naučil prvih ritmov. Na srečo sem imel veliko podporo tudi doma, bobni so namreč precej glasen inštrument. In še danes sem jim hvaležen, da so me prenašali,« se rad spominja Marko, ki se je kmalu znašel v bendu Narf, zatem pa zataval v narodno-zabavne vode in se pridružil Ansamblu Spev, katerega aktivni član je še danes. Marko bobne tudi poučuje, ob svoji 20-letnici druženja z njimi pred dvema letoma je v domačem Šmartnem ob Paki priredil tudi prvi koncert, in to z učenci bobnanja in gosti. Si je pa za rojstni dan moral kar sam posaditi smrečico, ki mu jo je podaril njegov glasbeni prijatelj Boštjan Mežnar, sicer kitarist Ansambla Spev.

