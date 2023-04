Za izpadla tekmovalca iz šova Super par je navijal priznani dirigent

Podjetnica Melita Biserkova in transportni menedžer Silvo Bezjak sta eden od parov, ki je meril moči v novem televizijskem šovu Super par. Biserkova je podjetnica, ki je pred leti izdajala priljubljeno revijo o porokah, zdaj pa je na vodilnem mestu v mednarodnem transportu. Silvo je bil nekoč znan kot odličen vrtnar, še bolj pa kot estradni promotor. Sodeloval je z vrsto slovenskih glasbenikov, pozneje pa je to dejavnost opustil in se posvetil drugim področjem. Izpadla tekmovalca Super para sta tudi dobrodelna, in sicer je za njima več kot 15 velikih projektov Podarimo nasmeh.

Silvo že nekaj časa dela kot transportni menedžer in je v tej dejavnosti aktiven tudi v tujini. Par zasebno prijateljuje z več znanimi slovenskimi obrazi, od katerih so mnogi navijali zanju, ko sta še bila v šovu. Kakšna pa sta zasebno? »Rada hodiva v opero in gledališče, kjer se prepustiva drugi dimenziji in uživava, prav tako rada obiščeva kakšen koncert. Klasična in orkestralna glasba ima svoj čar, kot pravijo, poboža dušo in ušesa,« pravita. Pred kratkim se jima je ponudila priložnost, da sta srečala enega najboljših dirigentov na svetu Alfonsa Scarana.

Ta je bil na gostovanju v Sloveniji in je nekaj dni bival v Ljubljani. Tokratna koncerta pod Scaranovo dirigentsko palico sta žal izpustila, nikakor pa nista izpustila priložnosti, da maestra osebno srečata. »Brez dirigentske palice je precej manj resen kot na odru. Nisva si predstavljala, da bo tako sproščen. Brez odrske resnosti deluje in je tudi videti mlajši. Na začetku smo se lovili s sporazumevanjem, potem pa je kar steklo. Tudi za skupno fotografijo ni prav nič kompliciral,« sta nam zaupala resničnostna zvezdnika prve sezone Super para.

Dirigentu sta čestitala za uspehe in mu priznala, da ga neizmerno občudujeta, Scarano pa se je na njun račun tudi malo pošalil. Ko sta mu namreč omenila, da tekmujeta v resničnostnem šovu, jima je rekel, da bo navijal zanju. Vsi trije so se ob simpatičnem druženju dobro nasmejali, najstarejši par prve sezone pa je na žalost izpadel prvi.