Za 101. rojstni dan ji je voščil Jan Oblak

Olga še vedno telovadi, se zdravo prehranjuje in si večino dni kuha sama. FOTOGRAFIJe: OSEBNI ARHIV

Za Danilom Kocjančičem se ji je utrnila solza.

Menedžerka Kameleonov, Primorka, s stalnim prebivališčem v starem koprskem mestnem jedru, je 15. julija praznovala častitljivo 101 leto. Kot se za tako čilo gospo, še vedno polno življenja, spodobi, je druščino, ki jo je sestavljalo 25 prijateljev in družinskih članov, povabila v koprsko restavracijo. Tja ni odšla praznih rok, spekla je celo dve slastni potici, njen sin pa je poskrbel za torto, ki so jo zanjo naredili v Trstu.Hrane, pijače in dobrih želja ni manjkalo pa tudi daril ne, vsakega gosta posebej se je razveselila, sleherno darilo je sprejela s hvaležnostjo. Še posebno pa je bila ganjena, ko so ji v imenu prijatelja, ki se praznovanja ni mogel udeležiti, prinesli sto in eno vrtnico, sto rdečih in na sredini šopka belo cvetlico. Presenečenj pa še ni bilo konec, sredi zabave je zazvonil telefon in strastna nogometna navijačica, ki obožuje predvsem našega, je dobila klic. Na oni strani je bil na njeno veliko presenečenje Jan Oblak, ki ji je prek videoklica zaželel vse najboljše.Nogometni as je namreč prek skupnih prijateljev izvedel, da njegova največja oboževalka praznuje, še zlasti pa ga je razveselil podatek, da ne zamudi niti ene njegove tekme. »Tudi njegovo voščilo mi je veliko pomenilo,« je dejala in povedala, da se mu je zanj pred dnevi še enkrat zahvalila.»Prišli so tudi vsi Kameleoni, a pogrešala sem,« nam je zaupala gospa, ki pravi, da se ji je za pokojnim glasbenikom, ki je v slovenski glasbi pustil velik pečat, utrnila solza. Babica glasbenika, mati 78-letnein cenjenega slovenskega glasbenika, 73-letnega, nam je kot lani povedala, da se še vedno zdravo prehranjuje, telovadi, brska po spletu in si večino dni kuha sama. Žal pa življenje včasih pokaže žalostno plat in tako je gospa, ki je imela pet sorojencev in je vdova od leta 1990, pred dnevi izgubila sestro, ki je umrla v 100. letu starosti.»Trudim se biti močna, a me je njena smrt zelo prizadela,« je bila iskrena Olga, ki je ob koncu pogovora vsem bralcem svetovala, naj se čim manj obremenjujejo, saj je življenje že brez tega polno izzivov.