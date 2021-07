Z vročimi fotografijami služi tudi bivša misica

Vsebina, ki jo ponujam, je na nivoju in ravno dovolj atraktivna, da prebudi domišljijo.

Posel z vročimi fotografijami na čedalje bolj popularni spletni platformi OnlyFans je očitno vse bolj priljubljen tudi med znanimi Slovenkami. Poročali smo že, da svoje erotične fotografije za mastne denarce prodajajo, ki smo jo spoznali v Big Brotherju,in, ki sta se potegovali za srce sanjskega moškega, zdaj pa je tovrstno početje priznala tudi nekdanja misicaTa že nekaj let živi v Švici, kamor se je preselila po osebni tragediji oziroma smrti partnerja in znanega fotografa, saj si je želela na novo zaživeti, a je, kljub temu da ima v Švici službo, v objavljanju fotografij na spletni strani OnlyFans videla odlično priložnost za dodaten zaslužek. Jinny je priznala, da je stran odprla zaradi dolgčasa in ker so jo za to prosili oboževalci, od nje ni pričakovala ničesar, a se je izkazalo, da so njeni sledilci zadovoljni s fotografijami, o katerih temnolaska pravi, da so čudovite in mamljive.»Vsebina, ki jo ponujam, je na nivoju in ravno dovolj atraktivna, da prebudi domišljijo,« se namuzne Jinny, ki je menda v prvem tednu v žep pospravila precej zajeten kupček denarja oziroma nekaj povprečnih slovenskih plač. Ob tem poudarja, da ji objavljanje erotičnih fotografij ne predstavlja glavnega vira zaslužka, saj je povsem zadovoljna s svojo službo v kazinoju v Švici.