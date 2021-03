Z UKC-kuverto je spet prišel občutek, da razpadam

Zadnikar. Furlan. To je še edino, kar nama je ostalo. Še teh nekaj dni sva, vsaj na zvoncu, v najinem nadstropju. Tu ostajava. Tiščiva se skupaj, z zapisanimi priimki. To je še zadnje mesto, na katerem vidim tvoj rokopis in tvoje – s pravim klasičnim oldschool kemikom – wannabe stilizirano odebeljene črke in številke.Več preberite tukaj