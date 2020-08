Z uhani slovenske modne oblikovalke

Maja Štamol Droljc ima razlog za veselje. FOTO: FACEBOOK

Pri nas v političnih krogih še vedno odmeva obisk ameriškega zunanjega ministrain njegove ženev Sloveniji. Pa ne le zato, ker sta bila očarana nad Bledom, kjer sta preživela nekaj ur in z našimi politiki tudi poskusila nekaj slovenskih dobrot, pač pa tudi zato, ker se ob takih priložnostih neredko pokaže, da se mnogi pomembneži dobro pozanimajo, kam prihajajo na obisk, in pravzaprav ničesar ne prepustijo naključju.Da se je tudi gospa Pompeo dobro pripravila na obisk naše dežele, pa pove dejstvo, da je za to priložnost izbrala nakit, ki ga je izdelala naša priznana modna oblikovalka. »Gospa Susan Pompeo je ob obisku Slovenije nosila moje uhane Maja Štamol iz kolekcije Identity, ki je bila predstavljena na modni reviji v Washingtonu. Gre za stiliziran gorenjski nagelj z idrijsko čipko, torej dva slovenska simbola,« je ponosna oblikovalka. In priznala, da se je vse začelo lani, s Fashion Night Ignites DC, kjer se je moda združila z diplomacijo.»Za kar sem res hvaležna slovenskemu veleposlaniku v Washingtonu in njegovi ženi, gospodu in gospe. Zame je velika čast, da je gospa Pompeo z izbiro mojih uhanov k stajlingu dneva pokazala spoštovanje do gostitelja in Slovenije,« pravi Maja, ki je lani v Washington odpotovala z možem. V prestižni palači v središču ameriške prestolnice The Perry Belmont House se je na uglednem dogodku zbralo okrog dvesto povabljencev iz sveta filma, televizije, mode in politike, Maja pa je takrat predstavila svojo zadnjo modno kolekcijo za pomlad in poletje, ki jo je poimenovala Identity. Da se je vloženi trud še kako obrestoval, je zdaj pokazal tudi obisk Susan Pompeo, ki je s tem, ko si je za obisk naše države nadela uhane Maje Štamol Droljc, izkazala veliko čast in spoštovanje do dela naše priznane modne oblikovalke.»Takih dogodkov, čeprav se morda komu zdi zanemarljivo, je v karieri malo, zato imam razlog za veselje, ki si ga upam deliti tudi z okolico,« pravi Maja.