Z ruske skakalnice Dunking Devils v zaledenelo Cerkniško jezero (FOTO)

Ob misli na atraktivne akrobatske skoke v vodo si po navadi predstavljamo kopalke, pripekajoče sonce in vroče poletno vreme. S tokratnim podvigom pa so slovenski akrobati skupine Dunking Devils vse skupaj obrnili na glavo.

Na zaledenelem Cerkniškem jezeru so postavili rusko gugalnico, v led naredili veliko luknjo in svoje neverjetne skoke izvajali sredi zime, v izjemno mrzlih razmerah. Seveda se je vsak skok končal s pristankom v ledeno mrzlo vodo, ki je imela le 2 stopinji Celzija. Ideja za izvedbo je stara dve leti, a akrobati so potrebovali idealne razmere, torej dolgo obdobje zelo mrzlega, hkrati pa sončnega vremena.

Pogled na skakalnico iz zraka jemlje dih.

Za varno postavitev ruske gugalnice na ledeni ploskvi je moral biti led debel vsaj deset centimetrov. »Noge gugalnice smo podložili z velikimi lesenimi ploščami in tako razporedili pritisk, da se nam celotna gugalnica ne bi slučajno udrla v ledeno jezero. To bi bila katastrofa. Ponosen sem, da nam je uspelo, čeprav nam je vsak skok v vodo res vzel sapo. In tokrat ne samo zaradi adrenalina. Vsakič znova sem doživel šok!« je vtise po nori dogodivščini strnil član Dunking Devils Gašper Novak.