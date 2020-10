Z RTV sporočili, da je čas za novo razvedrilno oddajo

Priljubljena oddaja Slovenski pozdrav je dočakala svoj konec. Zadnja špica se bo odvrtela letos decembra, ko bo tako minilo 14 sezon od njenega prvega predvajanja.Zakaj so se na RTV Slovenija odločili, da je napočil čas za prekinitev snemanja oddaje voditeljevinin kaj bodo gledalcem ob petkih zvečer ponudili na ogled?Oddaja Slovenski pozdrav je od aktualnih oddaj Razvedrilnega programa TV Slovenija najdlje na sporedu in vsaki oddaj se čas enkrat izteče, so nam sporočili z RTV Slovenija: »V razvedrilnem programu, kjer imajo dolgoletne izkušnje s pripravljanjem takšnih oddaj – od Zooma do oddaje Spet doma in podobnih –, so ocenili, da je čas za novo glasbeno-razvedrilno oddajo, v kateri bodo predstavljene vse zvrsti slovenske popularne glasbe, ne zgolj narodnozabavna.«Gledalci si od marca prihodnje leto ob petkih zvečer na prvem programu lahko obetajo, kot pravijo, »dobro zabavo, veliko glasbe, pozitivne energije, ščepec, dva, tri humorja pa tudi nekaj tekmovalnosti«.Od prve oddaje Slovenski pozdrav je minilo sedem let oziroma 14 sezon. V tem obdobju so posneli 200 oddaj, šest festivalov Slovenska polka in valček, pet Silvestrskih pozdravov.