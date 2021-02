Pred dvema letoma na obisku pri ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću, s katerim sta bila dolgoletna prijatelja. FOTO: LEON VIDIC

Minuli petek je novica, da je v 68. letu za vedno oči zaprl neponovljivi in legendarni pesnik in kantavtor, glasbeni svet na območju nekdanje Jugoslavije in zunaj njenih meja zavila v črno.Za njim žalujejo ljubitelji dobre glasbe po vsem svetu, od, kot so mu pravili prijatelji, pa se poslavljajo številni kolegi, s katerimi je sodeloval, prijateljeval ali pa jih je zgolj poznal ali kdaj srečal. »Đole je bil eden največjih svetovnih kantavtorjev, združeval je redko lastnost, da je bil hkrati lokalen in univerzalen. Njegova poetika je bila zelo specifična in si preprosto zasluži mesto med najboljšimi,« je ob prijateljevi smrti povedal. Ob tem je spomnil na njegove štiriurne koncerte, ki so bili pravo doživetje zato, ker je svoje pesmi ne samo pel, znal jih je tudi zelo svojevrstno in duhovito napovedati. Povsod je bil zelo priljubljen, ampak njegova priljubljenost je bila po Predinovi oceni takšna, da so ga imeli radi ali pa ga niso marali. »K sreči je bilo veliko več takih, ki smo ga imeli zelo radi,« je še dodal Predin, ki ga je Balašević neizmerno cenil, nekoč je celo dejal, da imajoin podobni srečo, da naš glasbenik ne piše in poje v njihovem jeziku, saj so njegove pesmi veliko boljše.Vojvodinski trubadur, panonski mornar in transnacionalni kantavtor je bil na naših tleh izjemno priljubljen, Slovenijo je imel neizmerno rad, ob osamosvojitvi države pa je napisal pesem Laku noć, braćo Janezi. Druženja z Đoletom se spominja tudi 70-letni pisec besedil, kitarist, glasbenik in novinar. »Z njim je umrl del naše mladosti. Balašević je vsem dal lekcijo, kako je mogoče s preprostimi besedami na umetniški način povedati resnice, ki so označevale našo generacijo,« je izgubo komentiral kitarist. Ob žalostni novici se je odzvala tudi lastnica PR-agencije Ekskluzivno, nekdanja pevka, voditeljica in certificirana »life coach« terapevtka. »Ne vem, kaj se dogaja v zadnjem času, toliko imen, s katerimi sem sodelovala, se je poslovilo.in zdaj Đorđe Balašević. Hvaležna sem, ker sem imela čast biti del njihovih življenj, njihove veličine in neizmernega talenta. Tako zelo jih pogrešam! Ljudem na srce polagam, naj se imajo radi in izkoristijo vsak trenutek s svojimi najdražjimi, ker nikoli ne vemo, kdaj bodo zadnji,« je strta Koloničeva., nekdanji radijski voditelj in prvi Slovenec, ki se je začel resno ukvarjati s facebookom, je Đoleta spremljal vse od osnovne šole. »Ko smo na avtobusu, na poti na končni izlet, prepevali Božo zvani pub, v Puli se vedno spomnim na Oprosti mi Katrin, kolikokrat v pogovoru uporabim tvojo 'princip je isti, sve su ostalo nianse' iz pesmi o enem petelinu. Tudi jaz se redko oziram v preteklost in oddaljene bitke, a zagotovo lahko računaš na nas. Đole, ko pa slišim tvojo Sve prave su ljubavi tužne, me pa preseka,« se je poslovil od svojega idola. Voditeljicaje upala, da bo Đoleta nekoč spoznala v živo, mu segla v roko in z njim poklepetala, a bo njena želja ostala neuslišana. »Zato pa ostajaš v mojem srcu, tu živijo tvoje pesmi, dokler bom živa jaz. Zbogom!«