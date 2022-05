Z nacionalke prebegnil še en uspešen novinar (FOTO)

Mladi kader z nacionalne televizije se že nekaj časa seli na komercialne televizije. Tokrat se je ustvarjalcem oddaje 24ur pridružil novinar Žiga Bonča. Kar nekaj let se je kalil v informativnem programu in na koncu postal tudi voditelj poročil. Z odprtimi rokami so ga sprejeli tudi na Pop TV.

»Drage gledalke, dragi gledalci, zelo smo veseli, da smo v našo redakcijo dobili novo novinarsko moč – in sicer se je z današnjim dnem naši ekipi pridružil kolega Žiga Bonča.«