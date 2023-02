Z misicami nadarjeni otroci (FOTO)

Minuli konec tedna so se v ljubljanski Galeriji Bažato prvič predstavile letošnje polfinalistke izbora za miss Slovenije. Kot smo že poročali, so slovenski organizatorji tega prestižnega lepotnega tekmovanja prejeli skoraj 200 prijav, četrtino več kot lani, in so imeli zelo težko delo: izmed 198 deklet izbrati 23 takih z največ potenciala.

»Pomembno je, da dekleta to, kar delamo, čutijo in želijo postati del naše zgodbe. A enako pomembno je tudi to, kar čutim, da lahko projekt da dekletu, čeprav se ne prebije do krone,« pravi Jelka Verk, lastnica licence miss Slovenija za miss sveta. Ne nazadnje jim v projektu, v katerem bodo soočene z najrazličnejšimi izzivi, poskušajo predati znanje in veščine, ki jim nato pomagajo pri karieri.

Toda projekt Miss Slovenije, nekoč klasično lepotno tekmovanje, nikakor ni povezan zgolj z lepoto in lepoticami, je projekt z vsebino: zavzema se za združevanje in omogočanje novih priložnosti vsem starostnim skupinam. Zato ni čudno, da so na predstavitvi polfinalistk za glasbene točke poskrbeli nadarjeni otroci.

Najprej se je osemletni Patrik Tregubenkov na fagotu ob klavirski spremljavi svoje mame Maše predstavil s skladbo Mirtin Tango slovenskega skladatelja Toma Varla, pozneje pa sta v nekoliko bolj rockerskem duhu zaigrala devetletna Aleksandra Djokić na violini in osemletni Aleksej Gačnik Verk na klavirju. Prav zanju je mednarodno priznani slovenski glasbenik Sašo Gačnik - Svarogov na novo priredil slovenski hit Nisem več s tabo, ki ga je pred skoraj tremi desetletji napisal Miha Guštin - Gušti in ga v originalu izvaja kultna zasedba Big Foot Mama.

Patrik Tregubenkov in Aleksej Gačnik Verk

»Na mladih svet stoji, zato je za prihodnost slovenske dediščine ključnega pomena, da otroke že od mladih nog vzgajamo v domoljubnih vrednotah,« nam je povedala lastnica Verkova, ki na uradnih dogodkih projekta Miss Slovenije dovoljuje izključno slovensko glasbo.