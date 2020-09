Z matičnega urada naravnost na oder

Drugačna poroka

»Decembra, ko praznujem tudi svoj rojstni dan, pričakujem najlepše darilo – dojenčka. To bo moj prvi december, ko po dolgih letih ne bom na odru in v nenehnem hitenju z nastopa na nastop,« nam je vsa žareča priznala simpatična, ki zdaj trebuščka že ne more več skrivati. A pravi, da se počuti odlično. »No, priznam, da so bili prvi meseci naporni, bilo mi je slabo in bila sem utrujena, a zdaj se že počutim dobro. Pazim nase in vseeno ne pretiravam z delom. Čeprav sem vedno bila zelo aktivna, in tudi zdaj ni nič drugače, malo bolj razmislim, če bom kateri stvari rekla ne in raje počivala,« nam je zaupala Ani, ki se na prihod dojenčka doslej še ni pripravljala. »Mislim v tem smislu, da bi razmišljala o imenu in podobno. Saj za to še imam nekaj časa. Najprej bova z možem v miru pripravila gnezdece, potem bo prišlo na vrsto še vse drugo,« pravi Ani, ki je že vse od časa študija zelo aktivna na različnih področjih, zdaj pa se veseli, da se bo za nekaj časa posvetila samo eni dejavnosti – eni ljubezni. »Vloge mame se zelo veselim, potem pa se bo počasi spet prilegel kakšen koncert, a vedno z mislijo, da sta otrok in družina na prvem mestu,« nam še zaupa Libojčanka, ki je v šovu Znan obraz ima svoj glas pri Slovencih in Slovenkah pustila močan pečat. Ani pa se je letos marca tudi poročila, zato ima zdaj še en priimek, in sicer Križanič.V zakon pa se je podala čisto potiho, zgolj s pričama. »Bilo je marca, en dan prej, preden je bila razglašena epidemija. Takrat sva sicer z mojim dragim še načrtovala večjo poroko v maju, a sva sumila, da je morda ne bo. In točno tako se je tudi zgodilo. Za poroko pa sva izkoristila dan, ko je, takrat še moj zaročenec, imel predvideno neko druženje za svojo turistično agencijo, na katerem sem jaz tudi nastopala. Zaradi dogodka sta bili v Ljubljani tudi najini priči, in ne da bi bili ti seznanjeni s poroko, smo zakorakali do matičnega urada. Takrat so bili že določeni koronaukrepi, tako da je bila poroka že drugačna in nam bo vsem ostala v zanimivem in seveda lepem spominu. Po obredu sem nato še dve uri prepevala za moževe goste, ki sicer potujejo z njegovo agencijo Deseti brat. Ker imam rada drugačne stvari, mi je bil razplet takšne poroke popolnoma všeč, in tudi nisem pogrešala večjega slavja, ki bi se zgodilo, če ne bi maja bilo karantene in vseh ukrepov,« nam pove pevka, ki je glasbeno aktivna v kar treh zasedbah. Nastopa namreč z žensko pop skupino MJAV, katere članica je vseh osem let, dekleta pa pojejo predvsem na poročnih obredih, raznih slavnostnih dogodkih, zabavah ... »V okviru te zasedbe je tudi zasedba Ženski kvartet, s katero smo prisotne na manj veselih dogodkih, saj pojemo namreč tudi ob zadnjem slovesu, tako na ljubljanskih Žalah kot drugod po Sloveniji.«Od letos pa ima Ani še en nov avtorski projekt, poimenovala ga je Hotel za srečo z Ani Frece. »Gre za zasedbo za vse ljubitelje šansona in jazza. Še s tremi odličnimi jazzovskimi inštrumentalistiterinigramo avtorske šansone in glasbo zlate dobe šansona in swinga. Imamo en tak retro pridih, ki nas postavi na ulice Pariza od 30. do 50. let prejšnjega stoletja. Zasedba se je sicer razvila iz mojih avtorskih šansonov, ki so bili prvič predstavljeni že pred približno desetimi leti na Festivalu slovenskega šansona,« še pove Ani. Od prvega šansona z naslovom Hotel za srečo je danes pred glasbeniki fiktivni glasbeni hotel, v katerem lahko poslušalci za svoje nastope izberejo glasbo različnih žanrov in razpoloženj. »Je glasba in govorjena beseda. Sprehod po hotelskih sobah, ki je viden tudi na moji spletni strani. Moja nova skladba Sexy zate, denimo, je avtorska pesem, ki smo jo kar v lastni režiji posneli v času epidemije, na ulicah, z željo, da bi se življenje čim prej vrnilo na stare tire. Da bi ulice spet živele in bi se na njih spet slišala tudi glasba,« nam še zaupa Ani. Zasedba Hotel za srečo je torej butična zasedba v retro zvenu, in ker je že sicer na koncertih šansona in jazza manj poslušalcev, jim je uspelo skoraj vse predvidene letošnje koncerte izvesti. Drugače je z zasedbo MJAV, ki ji je odpadlo nekaj porok in večjih koncertov. A dekleta kljub temu delajo, kolikor se da.