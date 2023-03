Z grafiti v Mariboru odprli teden okoljskih dni (FOTO)

Slaven Lunar Kosanović, multidisciplinarni umetnik in eden najbolj prepoznavnih grafitarjev na Hrvaškem, se je s svojo prvo umetniško razstavo predstavil Mariboru. Razstava, naslovljena Recycle Or Try - Recikliraj ali poskusi, prikazuje umetniška dela, narejena iz recikliranih materialov, vključno z embalažo in drugimi odpadki.

Razstava, ki je plod sodelovanja med Umetnostno galerijo Maribor in ustvarjalnim studiem Trampolin, predstavlja začetek aktivnosti okoljskih dni v Mariboru, hkrati pa spodbuja gledalce, naj razmislijo o tem, kako lahko zmanjšajo svoj negativni vpliv na okolje. Slaven Lunar Kosanović, ki se je v zadnjem času osredotočil na teme okoljskega aktivizma, o njej pravi: »Želim prikazati, kako lahko umetnost pomaga pri reševanju okoljskih vprašanj in kako lahko vsak posameznik naredi majhne korake, ki bodo vodili k večji trajnosti.«

Obiskovalci bodo lahko videli Lunarjeva dela, ki se osredotočajo na pomembne okoljske teme, kot so recikliranje, ponovna uporaba in zmanjševanje odpadkov. Na ogled bo do 6. maja 2023.

Slaven Lunar Kosanović je med najbolj prepoznavnimi in priznanimi grafitarji na Hrvaškem.

Odprl jo je mariborski župan Saša Arsenovič ter s tem napovedal začetek okoljskih dni v Mariboru.