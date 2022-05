Z bolniškega dopusta se je javila Lesarjeva: počuti se nemočno, Kočevju sporoča tole ...

Voditeljica oddaje Svet Nuša Lesar se je javila z bolniškega dopusta. Razlog za to pa je bila eksplozija v Kočevju, kjer ima veliko prijateljev, saj sama prihaja iz bližnje Ribnice.

Nuša je izrazila upanje, da je s prijatelji in njihovimi bližnjimi vse v redu in da so na varnem. Povedala je še, da se počuti nemočno, saj je ostala doma, in da se v službi vsaj počuti, da lahko na kakšen način pomaga. »Vse kar lahko rečem je, da mislim na vas, dragi moji Kočevarji.« Dodala je še, da je stalno v stiku z novinarskimi kolegi in da je na tekočem z vsemi informacijami na terenu.