Z anonimnim sporočilom nad Slovenko leta

Dnevno smo priča novim in novim okužbam s koronavirusom tako med starejšimi, najranljivejšimi skupinami ljudi, kot zdravstvenimi delavci, ki so predani svojemu poklicu. Še huje je, ko okužba oz. bolezen doleti tiste, ki že tako nimajo svojcev, ali tiste, ki prav zato zanje skrbijo in jim pomagajo. Okužba je vdrla tudi v društvo Humanitarček. Okuženih naj bi bilo več članov, nam je sporočil anonimni vir, tudi predsednica društva, sicer zdravnica nevrologinja in nevrofiziologinja, ki je lani prav zaradi svojega humanitarnega dela in #projektaVida postala Slovenka leta.»Res je, da smo se tudi v društvu Humanitarček pred nekaj več kot 14 dnevi srečali s prvo okužbo pri naših starostnikih. A je bil njen vir potrjen od zunaj, ne iz vrst našega društva. V zadnjih treh dneh pa je bilo okuženih še nekaj starostnikov iz različnih delov Slovenije, ki so vključeni v naš #projektVida, a so vsi nameščeni v domovih za starejše in drugje,« nam je informacijo le delno potrdila Kozorogova. Zanikala je namreč, da bi bila med okuženimi tudi sama. »Sem povsem asimptomatska, večkrat stestirana in negativna,« nam je zatrdila.