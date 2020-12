Willa Smitha je spravil v jok

Okorn je prvi slovenski režiser, ki je prodrl v Hollywood z Letom življenja, posnetim pod okriljem produkcijske hiše Willa Smitha. FOTO: IGOR ZAPLATIL

V njem nastopa vrsta znanih imen, Jaden in Cara imata glavni vlogi. FOTO: PINTEREST

Film skriva čudovito sporočilo. To je resničnost in življenje in vse, s čimer se moramo soočiti.

Film z naslovom Life In A Year, v katerem imata glavni vlogi sinin manekenka ter igralka, ki ga je slovenski režiserzačel snemati že leta 2017, bo kmalu ugledal luč sveta. V njem igrajo tudiinpo več letih bo zdaj vendarle na voljo na platformi Amazon Prime, je režiser napovedal na twitterju.In če potrebujete nekaj katarzičnega, potem je to pravi film za vas, pišejo ameriški mediji, ki so nad novo stvaritvijo našega režiserja, pravzaprav njegovo prvo v Hollywoodu, navdušeni. Gre za srce parajočo zgodbo o umirajočem dekletu Isabelle, ki jo igra Cara.»​Moj bog, med snemanjem sem ves čas jokal,«​ je Mitja priznal za ameriški Entertainment Weekly. Dodal je, da ob čustvenih filmih zelo pogosto joče, saj čustva postavlja pred razum. »Tako čudovito je videti ljudi, ki jočejo in vzamejo robčke med gledanjem filma,« je še povedal Okorn, ki je v trenutku, ko je na mizo dobil scenarij družbe Overbrook Entertainment, privolil v režijo.Med prvim skupinskim branjem scenarija z zvezdami in producenti je vedel, da dela s pravimi ljudmi, še posebno ko je videl jokati Willa Smitha. »Ko se je branje scenarija začelo, so se vsi začeli skrivati, da bi jokali, Willu pa ni bilo mar in je jokal in jokal,« pravi. Menda so ga še posebno ganili čustveni prizori, Cara pa ga je navdušila s tem, kako zelo se je vživela v lik Isabelle, ki izve za raka jajčnikov v tretjem stadiju. »Z njo sem šla skozi bolezen, poleg tega sem spoznala vse te ljudi in se vživela v zgodbo o moči in boju ter družini, skupnosti in podpori. To je bilo resnično nekaj posebnega,« je povedala o vlogi. Morala si je obriti glavo in obrvi, enako je storil Jaden, Okorn pa je povedal, da je to mlada igralca še bolj zbližalo.»Jadena imam tako rad, obožujem ga z vsem srcem. Je fantastičen umetnik, zelo sem vesel, da ga bodo ljudje lahko spoznali takšnega,« dodaja Okorn. Medtem ko je film kot ustvarjen za mladega Smitha, lik Isabelle ni bil tako enostaven, obenem pa režiser njenega dela ni poznal tako dobro kot Smithovega. Ogledal si je vse njene filme in še vedno ni bil prepričan, da je prava izbira. Ogledal si je nekaj njenih posnetkov, takrat pa ga je prepričala. »Iz teh videoposnetkov prihaja neverjetna energija. Vso noč sem jih gledal in se zaljubil v Isabelle. Smešna je, ima noro, nepredvidljivo energijo, bobni, zmore vse,« je nad mlado umetnico navdušen Okorn. Priznal je, da mu je odleglo, ko je prebrala scenarij.Njena ljubezen do lika se je močno poglobila, tako da se je odločila obriti tudi obrvi. »Svetoval sem ji, naj tega ne stori, saj me je skrbelo, da njene obrvi nikoli več ne bodo takšne, kot so bile. Pošalil sem se celo, da bi jih morali prej zavarovati,« se spominja. Prepričan je, da bo film všeč tako starim kot mladim, še posebno tistim, ki si denimo nikoli niso ogledali legendarnega Titanika.»Skriva čudovito sporočilo. To je resničnost in življenje in vse, s čimer se moramo soočiti. Leto 2020 je bilo res noro in z zadevami, kot je bolezen, naj bo to rak, korona, duševna bolezen ali odvisnost, moramo v takšnih časih poskusiti živeti na polno. Življenje vas bo prizadelo, zato boste morali najti ljudi, ki jih imate radi, najti stvari, ki vas zanimajo in v katerih živite. Tega vas uči ta film, na voljo imamo le malo časa na tem planetu, zato ga dobro izkoristite,« za konec pove Okorn.