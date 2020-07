Wernerjev čustven izliv: Zaradi vaju ima življenje smisel

»Plujeva polnih 25 let na isti ladji ... Smer ladje: biti pošten iskren in srčen. Ni lahko ... Veliko valov in čeri ... A z najino in vašo pozitivnostjo, ljubeznijo in iskrenostjo, ki nama jih dajete, plujeva z dvignjenimi jadri,« se je v teh dneh četrt stoletju ljubezni, ki si ga delita z ženo Andrejo, poklonil pevec Werner Brozović.



Par velja za enega najlepših in najbolj usklajenih na domači estradi, njuna zgodba pa se bere kot prava ljubezenska pravljica. Zvezo sta gradila počasi: pet let sta najprej postavljala temelje za bodoče družinsko življenje, nato pa sta se leta 2000 poročila na sanjskih Maldivih, kamor se od takrat vračata skoraj vsako leto.



Hčerka Kanenas, ki je prijokala na svet leta 2009, in sicer 13. julija, natanko na mamičin rojstni dan, je še polepšala njuno zvezo. Čustveni Werner je bil ob rojstvu prvorojenke tako ganjen, da ni mogel skrivati sreče. Dogodek je opisal kot nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi v življenju. Da sta dekleti središče njegovega sveta, je še enkrat znova priznal pred dnevi, ko sta slavili rojstni dan.



»Dragi moji punci, moja ljubezen Andreja in moja mala princesa Kanenas, zaradi vaju ima moje življenje smisel. Ena mi greje srce in druga dušo,« jima je čestital na spletu. Prikupna družina v teh dneh zabava spletno javnost na tiktoku s plesnim videom, ki je nastal na pobudo Kanenas.