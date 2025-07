Werner v belih kopalkah oboževalkam ne da spati: »Ženske gledajo v tisto, kar jim manjka«

Pevec zabavne glasbe Werner Brozović ima pri 55-ih letih še vedno izklesano postavo. V vročih poletnih temperaturah, ko se ohlaja v morju, mnogim njegovim oboževalkam in oboževalcem zastaja dih. In tudi pogled na legendarne bele kopalke, ki poudarijo njegove moške atribute.

Pevec, ki je konec aprila za Slovenske novice povedal, da živi svoje sanje že 30 let in upa, da jih bo še naslednjih 30, za prihodnje leto pripravlja novo poglavje na glasbeni poti. Napovedal je, da se vrača na festival Melodije Istre in Kvarnerja, kjer je nazadnje nastopil pred 27 leti.

V sončnem Egiptu

Ob tem, ko renovira že tretji apartma na morju, ki jih namerava oddajati, se te dni z družino mudi v Egiptu. S sledilci je na družbenem omrežju postavni pevec delil fotografijo v majici brez rokavov in belih kopalkah z nasveti iz prve roke, kaj stori, da nima alergije in ni opečen.

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, mnoge je njegov piton popolnoma obnorel. »Ampak kopalke ti pa lepo stojijo ... Ostajaš pri belih ...«, »Ženske gledajo v tisto, kar jim manjka ... Werner ti si car po duši ne glede na to, kaj imaš v hlačah. Ene butare res sam dol gledajo ... Vsaka ti čast Andreja, da vse to daš na 'ignor'. Fovšija je huda stvar. Ej v glavnem, barva top, 'family' ste top, ostanite takšni, kot ste in uživajte dopust ma max! Aja pa kopalke ti dobro stojijo.«, »Res je top, ampak Werner, jaz ne vidim kreme, Andreja Brozović, kje jo pa drži?«, »Barva čudovita, ampak majčka malo predolga.«, »Da te ne zamešam s črnci v našem kraju ... Dobro, da so manjši«, »Kopalke so pa še vedno bele«, »Jauuuu, Werner Brozović in piton - spet bodo imeli kaj za pisati, drugače pa ti pristajajo, uživajte še naprej.«, »Lepi rjavi fant«, »Ej čokolada se je podražala, spet. Jo bomo postrgali s tebe dol«.