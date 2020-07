Werner: »Če je kdo prilepljen na hladilnik mame države, ste to vi!«

Narod na zemlji, vladajoči na Marsu

Kot smo poročali je pred dnevi predsednik SNS in poslanecin dvignil nemalo prahu z neizbranimi, za študente žaljivimi in na trenutek vulgarnimi izjavami o 'glupem narodu' in 'delomrznežih', zelo razburkal javnost.Spomnimo, da je z izjavo »Naš denar so dobili«, kot je pojasnil, mislil na to, da so denar dobili »od tistih, ki delamo in ki plačujemo davke. Dali smo ga tistim, ki ne delajo.« Jelinčič ni odstopil niti od tega, »da je narod butast. Če ne bi bil butast, bi SNS imela več v parlamentu in bi sestavljali vlado,« je pred časom razlagal Jelinčič.Zdaj se je z daljšim zapisom oglasil tudi pevec, kralj slovenskih src . Tako pravi, da ga že nekaj časa zelo moti kako se nekateri politiki, drznejo tudi v javnih govorih lastiti državni denar. In še: »Javno govorite da ste narodu dali denar....kakšen denar ste vi dali?«Preberite še:Ob tem pa politikom v Sloveniji pevec še sporoča: Če je kdo prilepljen na hladilnik mame države, ste to vi! Nikakor študenti, upokojenci, narod.«