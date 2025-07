Werner navdušil s čudovito objavo: »Letos kmalu okrogla ...« (FOTO)

Ob tem, ko vsako leto prebiramo statistične podatke, iz katerih je razvodno, da je sklenitev zakonskih zvez vedno manj, razvez pa vedno več, je še kako lepo videti pare, ki kljubujejo času ter zaobljube, ki so si jih dali, jemljejo resno. In eden takšnih parov sta glasbenik Werner Brozovič in njegova Andreja.

»Letos kmalu okrogla … 30 skupnih let. Borbenih, prebujajočih, ljubečih, težkih … življenjskih,« je pred obletnico poroke na družabnem omrežju delil Werner ter zapis pospremil s čudovito fotografijo, ki je nastala med enim najlepših dni zakoncev Brozovič. Pod objavo so se seveda vsule čestitke in želje, da bi jima življenje namenilo še mnogo srečnih skupnih let.

Po podatkih statističnega urada število porok v zadnjih letih sicer upada. Lani je bilo sklenjenih 6353 zakonskih zvez, kar je manj kot leto prej, dobra novica pa je, da je bilo lani tudi razvez manj, in sicer 2064. Povprečno je na dan zakonsko zvezo sklenilo 17 parov, šest pa se je razvezalo, so še zapisali na statističnem uradu.