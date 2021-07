Werner ganil Slovenijo. Ste videli njegov ljubeči izliv?

Pevecima zelo rad svojo družino in s ponosom tudi pokaže soprogoin hčerko, kjer le lahko. Ob dvojnem prazniku pa jima je na spletu namenil ljubeč zapis, ki je mnoge navdušil in ganil.Takole je zapisal razneženi Werner: »Danes praznujeta moji dve punci. Ena je moja največja ljubezen druga pa moj svet…..Ena mi je na svoj rojstni dan pred natačno dvanajstimi leti podarila najlepše darilo…mojo malo punčko…nagajivo, radovedno deklico, ki je že zrasla v čudovito punco, ki obožuje živali, morje, naravo in njeno srce premore neverjetno veliko sočutja do ljudi…Ati je ponosenAndreja..ti si pa moje sonce, ki sveti zame v dobrem in slabem Danes je vajin dan…hvala vama da ste tukaj..v mojem življenju..da je vesolje izbralo natančno vaju dve. Da mi lepšata ure in ure poti, ki jo hodimo skupaj..ponosno in srčno,«