Vsi so gledali poslanca Janija. Ste videli, kakšno masko ima?

Jani Möderndorfer. FOTO: RTV Slovenija, zaslonski posnetek

Poslanec, ki je še do nedavnega zavračal nošenje mask, je ob interpelacija ministra Aleša Hojsa v državnem zboru nosil masko. A ne takšne, kot jo nosijo drugi. Njegova je plastična in prozorna. Tako je bilo moč videti izraze na njegovem obrazu, predvsem pa so bila vidna usta. Gluhi so tako lahko 'slišali' njegovo sporočilo, pri drugih pa to žal ni bilo mogoče, saj podnapisov pri razpravi v živo ni, kirurške, platnene in druge maske pa v celoti zakrijejo usta (in nos).Ne glede na to, da je nosil plastični ščitek, so se mnogi vprašali, ali je takšna zaščita zadovoljiva.