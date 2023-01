Vsi govorijo o Urški Klakočar Zupančič: kriva je njena oprava (FOTO)

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pritegne pozornost, kjerkoli se pojavi. Na družabnih omrežjih pa spletni komentatorji zelo veliko besed namenijo njeni garderobi. Medtem ko so nekateri navdušeni nad barvno paleto, s katero popestri uradne dogodke, pa se drugi zgražajo in menijo, da so njena oblačila preveč sproščena in premalo uradna.

Modno ozaveščenim je v oči padlo, da ima naša predsednica državnega zbora svoje favorite, ko je govora o znamkah oblačil.

Novoletni sprejem Nataše Pirc Musar in Roberta Goloba za tuje veleposlanike. FOTO: Jože Suhadolnik

Na novoletnem sprejemu predsednice državena Brdu pri Kranju je izstopala s hlačnim kostimom v živo modrem odtenku. Pod suknjičem je nosila belo bluzo, svoj videz pa je nadgradila s salonarji v temno rdečem odtenku. Na spletnih straneh znanega trgovca smo našli oblačila, ki jih je nosila. Če sklepamo po cenah v spletni trgovini je za suknjič odštela nekaj več kot sto evrov, hlače so na razprodaji stale nekaj več kot 50 evrov, trenutna cena salonarjev pa znaša 108 evrov.

SalonarjiUrške Klakočar Zupančič FOTO: Posnetek Zaslona

V modrem je bila tudi predsednica države, le da je za razliko kod Klakočar Zupančičeve izbrala temnejši in bolj umirjen odtenek.