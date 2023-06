Vsi govorijo o tem, kar se je pripetilo Urošu Slaku. Ste videli? (VIDEO)

Ko nekaj delamo, vedno delamo z mislijo na srečen konec. A včasih se, kljub temu da naredimo vse, da bi se izteklo najbolje, zalomi.

V ponedeljkovi oddaji 24ur zvečer se jim je pripetila manjša nerodnost. Voditelj Uroš Slak je napovedal prispevek dopisnice iz ZDA Tadeje Lampret in ta se je začel predvajati. A kmalu se je prekinil. Gledalci so lahko uzrli temo, v ozadju pa je bilo slišati Slaka, ki se je s časom ponovno prikazal v kadru in znova napovedal prispevek.

Kako je bilo to videti, pa spodaj.

Mimogrede: različica oddaje na Voyu je brez izpada.