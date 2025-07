Vsestranski Jure Godler napisal najbolj krvav roman doslej

Čeprav vodi dva večerna televizijska šova, sodeluje pri Radiu Ga Ga in redno soustvarja tudi dva priljubljena podkasta, bo Mrtvi kot že sedma Godlerjeva knjiga v sedmih letih. V tem času se je mož številnih talentov zavihtel med najbolj vroče domače pisatelje, si zgradil zvesto občinstvo, predvsem pa so bralci ob branju njegovih knjig hitro ugotovili, da ni le mojster napete akcije in komedije, ob kateri je včasih težko zadržati glasen krohot, temveč blesti tudi pri nepričakovanih zasukih.

Prihaja najbolj krvav Godlerjev roman doslej. FOTO: PROMOCIJSKI MATERIAL

Z novim romanom začenja novo serijo zgodb o razreševanju umorov. »Čeprav imam postavljenih še kakšnih deset sinopsisov za serijo s Spencerjem in Novakom, sem si že dolgo želel napisati tudi knjigo v slogu legendarne, katere veliki oboževalec sem. Spomladi sem tako popisal prvi detektivski primer Hermana Arha, ki ga boste lahko prebrali jeseni. Meni pa se je vmes porodilo že toliko novih zgodb, da bom poslal Spencerja in Novaka na daljši študijski dopust, saj že popisujem naslednja dva Arhova primera,« pravi Jure, ki te dni preživlja počitnice ob Atterseeju, enem od prizorišč v romanu Vohun, ki me je okužil.

»Že nekaj časa nisem bil tu in priznam, da po vsej tisti akciji, ki sta jo ob tem avstrijskem jezeru doživela Spencer in Novak, tudi zame ta kraj ni več isti,« se namuzne nepopravljivi šaljivec.