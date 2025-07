Vse oči uprte v znano slovensko vdovo: to so fotografije z dopusta! (FOTO)

Novembra bo minilo štiri leta od smrti priljubljenega in vsestranskega deskarja Marka Grilca. Vse bolj je javnosti poznana tudi ljubezen njegovega življenja Nina Grilc, ki je s svojo neizmerno močjo marsikomu lahko le vzgled. Čeprav jo je Slovenija spoznala v težkih trenutkih, je Nina človek, ki nikoli ne miruje. Kot majhna deklica si je želela postati pevka ali igralka. Trenutno je s svojimi tremi otroki na počitnicah na sanjskem Baliju. Tam vidno uživajo, Nina pa z vročimi fotografijami poskrbi, da po dopustu kolca marsikomu.

Družinici Grilc pa nikoli ni dolgčas, saj so potovanja velik del njihovega življenja. Nina se tako pogumno sama odpravi na različne dogodivščine. Nazadnje so z avtodomom odpotovali vse do Grčije in si tam privoščili nekaj nepozabnih trenutkov.

Nina Grilc je bila pred časom gostja tudi v našem ŠOKkastu. Kaj vse je povedala, si oglejte v članku na tej povezavi.