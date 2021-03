Vse oči uprte v kravato ministra Poklukarja: kakšne vozle si izmišljuje? (FOTO)

Kako zavezati kravato kot Janez Poklukar. FOTO: Pinterest

Janez Poklukar. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Janez Poklukar. FOTO: Blažž Samec, Delo

Priljubljeni zdravstveni minister in nekdanji direktor UKC Ljubljanate dni kraljuje na lestvici najbolj priljubljenih politikov. Manj kot mesec dni je v politiki in je z vrha že izrinil dolgoletnega vodilnega, predsednika republike. Poklukar pa ni le vodilna zdravstvena eminenca na svojem področju, temveč, kot kaže, narekuje tudi moške modne trende.Minister (42) pridobiva simpatije na družbenih omrežjih, kjer se ljudje sprašujejo, kakšne inovativne kravatne vozle si izmišljuje. Zdi se, da se noben dan ne prepusti naključju in da si skoraj vsaj dan zaveže kravatni vozel nekoliko drugače, še izvirneje.Zanj zavezovanje kravate ne predstavlja nočne more kot nekaterim moškim, temveč se ukvarja z različnim zavezovanjem, ideje pa morda črpa na pinterestu, ki je spletno mesto za objavo fotografij in idej. Tam smo tudi našli načrt, kako si lahko sami zavežete kravato, kot jo nosi Poklukar.Na zgornji fotografiji minister nosi svetlo modro kravato, ki si jo je zavezal na način merovinški ali vzvratni vozel (angl. merovingian ali referse). V videoposnetku si lahko korak za korakom ogledale, kako lahko sami na takšen način popestrite ta obvezni del moške garderobe.Objavljamo še nekaj fotografij Poklukarja z drugačno izbiro kravatnega vozla.