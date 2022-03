Slovenski voditelj razkril, kdo ga oblači za oddaje (FOTO)

Čeprav se marsikateremu moškemu elegantna obleka ne zdi nujno potreben kos v garderobni omari, pa voditelj, komik in pisatelj Jure Godler ni enakega mnenja. Znan je po svojem neoporečnem videzu, vedno je namreč do zadnje potankosti urejen in v javnosti ga pravzaprav težko vidimo brez klasične obleke in kravate.

Voditelj je vedno urejen do potankosti in ga redko vidimo brez kravate. FOTO: DAVID ŠAVLI

Te nosi tudi v kvizu Milijonar in oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem, malo znano dejstvo pa je, da za njegovo podobo v satirični oddaji praviloma ne skrbi stilistka, ampak so obleke, ki jih vidimo na malem zaslonu, večinoma njegove. »Obleke so iz moje omare, sem kar zbiratelj,« iskreno pravi Jure in dodaja: »Sem ljubitelj moške mode in mislim, da bi se lahko vsi bolj potrudili pri svoji dnevni modi, tako kot so se nekoč.«

Pri stilu voditelja sicer najbolj navdihujejo Britanci iz 50. in 60. let prejšnjega stoletja, in ker rad skrbi za vsako podrobnost, so prav posebna tudi njegova očala, ki so narejena ročno, takšna je imel tudi angleški igralec in komik Peter Sellers.