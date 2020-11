Vroči Jože Potrebuješ pokazal krvave žulje (VIDEO)

Slovenski glasbeniki so te dni brez nastopov in koncertov, zato se vsak zamoti na svoj način. Vodilni član popularne skupine Čuki, Jože Potrebuješ je topel jesenski dan izkoristil za vrtna opravila, ki pa so pustila svoje posledice. S sekiro je hotel podreti neko drevo, vendar je od napornega sekanja dobil krvave žulje. Kot je komentiral so njegove nežne glasbene ročice utrpele posledice.



Seveda pa budno oko oboževalcev ni moglo mimo njegovega izklesanega telesa, saj se je podviga lotil zograj brez. Nekatere oboževalke so se celo ponudile, da mu pridejo pomaga, pohval na njegove tebušne mišice pa ni zmanjkalo. Moški del komentatorjev pa se je predvsem obregnil v orodje, ki ga je izklesani glasbenik uporabljal. Priporočajo mu, da se naslednjič podviga loti z motorno žago in ne s sekiro.