Vročekrvna kraljica resničnostnih šovov odvrgla vse krpice

Mirela Lapanović. FOTO: Instagram, Mirela Lapanović

Slovenska kraljica resničnostnih šovovrada vzburja (moško) domišljijo. Pred dnevi jo je s fotografijo, ki je ponujala lep razgled na Budvo in njeno zadnjico, sedaj je šla še korak dlje in se fotografirala povsem gola.Vroča Mirela, ki že nekaj časa živi v Črni gori, je ob fotografiji, na kateri ima v postelji strateške dele zakrite z rjuho, je ob tem pomenljivo sporočila: »Pazite na vaše, ki so brez greha in zapeti do grla. Mene, grešno in golo, pustite na miru.«Mirela je sicer zadnje čase zasebno zelo srečna, saj je zaročena, njen bogati bodoči mož pa naj bi ji kupil stanovanje v Budvi.