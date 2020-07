Vročekrvna Aneta v Poreču poškodovala dva policista

V teh dneh je zaokrožila zgodba o Slovenki, ki je pri Poreču na Hrvaškem povzročila nesrečo. V trčenju so jo udeleženci odnesli brez poškodb ali le z lažjimi, a kar je sledilo po nezgodi, je zgodbo poneslo v svet.Nesreča se je zgodila na cesti od Tara do Poreča v soboto okoli 18. ure. Slovenka, stara 34 let, je vozila peugeota 508, ljubljanskih registrskih oznak, in tik pred krožiščem zaradi neprilagojene hitrosti trčila v vozilo pred seboj – to je upravljal 57-letnik. Trčenje je bilo tako silovito, da je avto Slovenke odbilo stran, na travnati otok, ki ločuje smerni vozišči, in tam je pomendral še znak. Hitro so ...