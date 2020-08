Vročekrvna Aneta je spakirala kovčke

Slovenska estradnica in udeleženka resničnostnih šovov Survivor in Kmetija: Nov začetek Aneta Andollini je po drami in incidentu, v katerega je bila udeležena na hrvaški obali, znova spakirala kovčke. Na spletnih omrežjih se je temnolasa in vročekrvna Aneta pohvalila, da je z družino odpotovala v Grčijo, natančneje na Lefkado. Tja je odpotovala v družbi prijateljain svojih dveh otrokin. Glede na to, da je na svojih zadnjih počitnicah v Poreču v incidentu celo poškodovala dva policista, upamo, da se tokrat ne bo zapletla v kakšne neugodne situacije.