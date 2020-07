Vroče voditeljice nacionalke pokazale svoje čare (FOTO)

Poletna jutra so tudi na nacionalni televiziji malo bolj sproščena in voditeljice se počasi odpravljajo na dopust. Pred kratkim je na počitnice pobegnila, ki svoj prosti čas najraje preživlja ob morju. Svoje oboževalce pa rada razveseli s sproščenimi utrinki z dopusta. Na njihovo veselje deli tudi kakšno fotografijo v kopalkah.Še ena lepotička prihaja iz jutranjega programa. Nekdanja radijkana morju naravnost uživa in tudi ona s svojimi sledilci deli kakšen spontani trenutek z morja. Najraje se potaplja in raziskuje morsko dno.Še ena lepotička z nacionalke je te dni poletno razposajena. Vremenarka, ki v oddaji na zanimiv način podaja vremensko napoved, se je fotografirala v sproščeni poletni različici.Poletno razpoložena pa je tudi energična Primorka in modna poznavalka, ki vedno poskrbi za modne objave na instagramu, kjer ji sledi več kot 47 tisoč ljudi. Takole je pokazala svoj zapeljivi hrbet.Tudi simpatična svetlolaska, ki jo največkrat vidimo na terenu oddaje Dobro jutro, se rada sprosti ob morju in raziskuje tamkajšnje kotičke.