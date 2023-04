Vroče v Super paru: nočna akcija tega para kriva za polomljeno posteljo?

V resničnostnem šovu Super par se več parov poteguje za zmago in denarno nagrado, medtem pa je en med njimi poskrbel za veliko smeha in čudenje gledalcev: Katarina in Marko sta polomila posteljo.

Ko sta se pogovarjala o tem, je Marko razmišljal, da bodo drugi zagotovo mislili, da sta jo namerno polomila, češ da nista želela spati na postelji v kurilnici. Medtem so bile Katarinine misli diametralno nasprotne. Po njenem mnenju bi sotekmovalci najprej pomislili, da sta imela tako divji seks, da se je pod njima preprosto vdala.

A resnica je menda čisto drugačna. Kot sta opisala, je Katarina sedla na posteljo in ta se je enostavno zlomila.