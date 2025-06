Vroče v studiu: poglejte, kako se je slekla slovenska voditeljica (FOTO)

S prvim dnem meteorološkega poletja so se temperature končno povzpele. Novinarka oddaje Planet 18 Meta Černe je posnela prispevek o vremenu za informativno oddajo na terenu kar v morju, in to v kopalkah.

(Videoposnetek si lahko ogledate tukaj):

Oblečena v kopalke je poročala naravnost iz vse bolj segretega morja in gledalcem v živo predstavila razmere. »Morje je toplo, ima že 24 stopinj,« je povedala in se pred kamero tudi potopila ter zaplavala. Tako je v živo pokazala, da se je pravo poletje začelo tudi v vodi – ne le v zraku.

Poletje je torej tu – in z njim tudi novinarski prispevki, ki se odvijajo na prav poseben, osvežilen način.

V bazenu se je še malo osvežila. FOTO: Zaslonski posnetek

