Vroče v podeželski hiši: »Me boš poklical in bova seksala«

Če druga oddaja Ljubezni po domače nakazuje, kaj prinaša sezona, gledalcem gotovo ne bo dolgčas.
Tanja Postružnik Koren, voditeljica
Tanja Postružnik Koren, voditeljica

N. P.
03.09.2025 ob 13:44
N. P.
Druga oddaja Ljubezni po domače je minila v znamenju nepričakovanega. Josipa je v zadrego spravila Joži s svojim žgečkljivim darilom, Dušan in Pablo sta se odločila za isto kandidatko, kar sta razrešila na svojevrsten način, pri Sonji Hojnik pa so se vrstila presenečenja. Medtem se je v hiši razvnela še nočna drama.

Epizoda je prinesla maraton hitrih zmenkov, kjer ni manjkalo presenečenj. Josipa Antolića je dobesedno pustila brez besed nagajiva Joži – podarila mu je zvonček, s katerim bi jo lahko poklical, kadar bi si zaželel intimnosti. Darilce je pospremila z besedami: »Me boš poklical in bova seksala.« Josip je bil ob njenem predlogu vidno zgrožen. »Jaz sem za to prestar, ne iščem tega,« je dejal. Joži je ob njegovi zadržanosti ugibala, ali je morda pozabil, kako se to počne.

Sonja je zaplesala s snubcem.
Za napetost sta poskrbela tudi Dušan Petrič in Pablo Alejandro Gelb, ki sta se oba ogrela Majo. Ker se nista mogla odločiti, kdo bo dobil zmenek z njo, sta spor razrešila kar z igro Kamen, škarje, papir. Zmagal je Argentinec, kako bo potekalo njuno srečanje, pa bomo videli v naslednji oddaji.

Sonja Plešnar je ob štirih zjutraj kuhala kavo.
Sonjo Hojnik je presenetil romantični Silvo s številnimi komplimenti, češnja na vrhu pa je bilo povabilo na ples. »Že dolgo nisem plesala,« je razkrila v smehu. Najbolj jo je presenetil Brane iz Ljubljane, ki ga je sprejela s širokim nasmehom, on pa je s seboj prinesel balon v obliki srca. Ko ga je izzvala, naj ji malo popiha na dušo, se je zataknilo in pogovor je zavil drugam. Ko se je hitri zmenek zaključil, je tudi balon odnesel s seboj, nakar je Sonja ostro dejala, da se je s tem njun zmenek neizpodbitno končal.

Suzana je pošteno pretipala Argentinca.
Sonja Plešnar je medtem razkrila, da sta imela Pablo in Suzana že prvi dan precej »neposreden stik«, s čimer je ciljala na to, da je ona njega pošteno pretipala – ponudila mu je namreč masažo. Sonja, stara znanka resničnostnih šovov, je sicer poskrbela za nemirno noč v hiši, ko se je ob četrti uri zjutraj lotila pospravljanja kuhinje in kuhanja kave.

Nagajiva Joži in njen zvonček za seks.
Če druga oddaja Ljubezni po domače nakazuje, kaj prinaša sezona, gledalcem prav gotovo ne bo dolgčas.

